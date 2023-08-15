Алексей Наумец – о своей жене: Она всегда моя опора и поддержка

14:03, 15 августа 2023, ПАИ

О своей семье рассказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец в эфире программы ПАИ-live.

«Мы с супругой с 4-го класса учились вместе. А в 1988 году мы с ней заключили брак, а в 1989 году у нас родился сын. Всё это время мы вместе служим в военно-десантных войсках. Она моя опора и поддержка всегда и во всех делах. Она поддерживала меня, когда лежал в госпиталях, причём это было не один раз, и даже когда ей было тяжело морально, она всегда была рядом», – отметил Алексей Наумец.

Замкомандующего ВДВ России рассказал, что его жена работала начальником аптеки в госпитале. «А вообще мы учились в одной школе в селе Центральное в Карагандинской области», – добавил гость программы.

Алексей Наумец признался, что, когда его сын учился в школе, он спросил у него, хотел ли бы он пойти служить. «Он мне тогда сказал: «Я не знаю», – отметил замкомандующего ВДВ России.

Однако Алексей Наумец поделился, что у него не было сомнений, что его сын пойдёт на срочную службу. «Он закончил Ставропольский государственный университет по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», а после этого отслужил срочную службу в Тульской военно-десантной дивизии в отдельной разведывательной роте», – рассказал гость программы.