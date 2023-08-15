Алексей Наумец рассказал, почему стал военным

13:53, 15 августа 2023, ПАИ

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец в эфире программы ПАИ-live рассказал, что с детства мечтал стать военнослужащим.

«В семье у нас трое военных: дедушка – полковник медицинской службы, дядя – капитан медицинской службы и я – генерал-майор Воздушно-десантных войск. У нас семья – в основном и врачи, и учителя. Если честно, я с детства мечтал стать военнослужащим», – поделился Алексей Наумец.

Заместитель командующего ВДВ России рассказал, что в детстве читал много книг о Великой Отечественной войне и участвовал во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны. «К сожалению, их [ветеранов. – ПАИ] осталось очень мало, но тогда, когда я учился в школе, они были, приходили и рассказывали. Мама у меня была учителем, а любовь к Родине всегда воспитывалась во мне и в школе, и в семье», – отметил гость программы.

Алексей Наумец поделился, что решил стать десантником после просмотра фильма «В зоне особого внимания». «И тут даже не было выбора. Я для себя решил, что стану офицером», – сказал он.

Заместитель командующего ВДВ России рассказал, что не смог с первого раза поступить учиться на военного. «Я поступал в Одесское артиллерийское училище, но, к сожалению, курсантом не стал. На следующий год поступил в Рязанское училище связи, которое успешно окончил в 1990 году. После этого я выпустился из 103-й гвардейской военно-десантной дивизии Витебска. Причём я ни разу об этом не пожалел», – рассказал Алексей Наумец.

По его словам, служба никогда простой не бывает. «Про любой вид или род войск нельзя сказать, что они не работают. Все пашут, все работают на единую систему безопасности государства», – заверил замкомандующего ВДВ России.

«Мама была категорически против, бабушка была категорически против, меня поддерживал только дед. С ним я делился всем самым сокровенным, что касалось училища. А то, что я уезжаю в Рязань, я сказал ровно за сутки. Дед знал, что я собираю документы, хожу в военный комиссариат, а то, что я уезжаю, он узнал ровно за сутки. Я тогда сказал: «Завтра я уезжаю, вот мои билеты, еду я в Рязань», – заключил гость программы.