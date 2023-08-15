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Замкомандующего ВДВ России рассказал о «путеводных звёздах» в военной службе

Десантно-боевое братство – это люди, объединённые одной идеей, заявил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец в эфире программы ПАИ-live.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ. На фото Алексей Наумец

«Десантно-боевое братство – это люди, объединенные одной идеей. Самое главное – это правда, может быть и горькая, но правда. Это и есть десантное братство – то, когда человеку сказали правду в лицо, не скрывая от него, что он делает что-то не так. Это очень ценится. Если многих ошибок не совершать, если слушать, уметь слышать, переступать через свое «я», уметь повернуть вектором своё мнение, но считаясь с мнением других, – это тоже десантное братство. Это тогда, когда ты умеешь соглашаться со своими боевыми товарищами», – отметил Алексей Наумец. 

Замначальника командующего ВДВ России подчеркнул, что очень ценит тех людей, которые были его командирами. «С огромным уважением к ним всегда относился и отношусь. Тем более все они служили у нас в Пскове. Это Владимир Шаманов [российский политический деятель, генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов. – ПАИ], Андрей Сердюков [командующий Воздушно-десантными войсками Российской Федерации Андрей Сердюков. – ПАИ], боевой друг и наставник Александр Колпаченко [экс-командир псковской 76-й дивизии ВДВ Александр Колпаченко. – ПАИ]», – подчеркнул гость программы, добавив, что все из перечисленных – легендарные люди для страны.

«Но самое главное, они для меня как путеводная звезда. Я учился у них, а в тяжёлые моменты, когда нужен был совет, я всегда звонил им и спрашивал, как поступить. И каждый из них, этих легендарных людей, сыграл во мне роль как в военном человеке. Я очень люблю этих людей и очень ценю их мнение», – заключил Алексей Наумец. 

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