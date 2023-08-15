Замкомандующего ВДВ России: Черёха – особенное место

15:47, 15 августа 2023, ПАИ

Черёха, а в частности место дислокации 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка, – это особенное место. Об этом сказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец в эфире программы ПАИ-live.

Он поделился, что служил в Пскове два раза. Так, с 2005 по 2007 год он был начальником штаба – заместителем командира 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого, ордена Кутузова полка. Помимо этого, с 2013 по 2018 год он был командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.

«Когда я был командиром дивизии, я им [военнослужащим подразделений. – ПАИ] всё время говорил: «Я вас всех люблю. Все воинские части, все полки для меня родные. Я никого не делю, но Черёху я почему-то люблю больше и не знаю почему. Хотя у родителей нет любимых детей, все дети в одних условиях. Но когда мне было тяжело командовать дивизией, были тяжелые моменты, я всё время приезжал в Черёху. Приезжал и ходил там», – рассказал замкомандующего Воздушно-десантными войсками России.

По его словам, Черёха оставила в его душе неизгладимый след. «Это какое-то особенное место – там и люди такие. Я и сейчас дружу с ветеранами, которые до сих пор служат. Хочу отметить, что в псковской дивизии очень сильная ветеранская организация. Я служил во многих соединениях, но такой ветеранской организации, как здесь, сильной, развитой в вопросах, связанных с подготовкой молодёжи, нигде нет. Тут [в Черёхе. – ПАИ] другая аура», – отметил Алексей Наумец.

Гость программы добавил, что на 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк приходится больше нагрузки. «Кстати, сейчас дивизией командует генерал-полковник Денис Шишов. Он прослужил путь от лейтенанта до командира полка, прослужил в нашем, 104-м черёхинском полку», – подчеркнул замкомандующего ВДВ России.

Алексей Наумец отметил, что самая главная ценность Пскова – это его люди. «Это город с великой историей, который всегда был пограничным. Он [Псков. – ПАИ] всегда первым встречал противника и последним провожал. Найдите ещё один такой город в стране, где одновременно будут стоять и соединения воздушно-десантных войск, и специального назначения, и военно-транспортный авиационный полк. У нас же здесь стоят и другие специальные подразделения – это не просто так», – заключил Алексей Наумец.