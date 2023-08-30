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Происшествия

В Минобороны Эстонии заявили, что следят за ситуацией в соседних районах РФ после атаки на Псков

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя атаки украинских дронов на Россию, заявил, что Таллин внимательно следит за ситуацией. Его слова приводит портал РИА Новости.

«Осуществлённая прошлой ночью атака на аэропорт Пскова была очень близко от Эстонии: по воздуху это фактически 30 километров от эстонской границы», – сказал Певкур.

В связи с этим, отметил министр, Эстония активно наблюдает за ситуацией на российских территориях по соседству с ней.

В ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Брянск, Рязань, а также Орловскую и Калужскую области. 

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