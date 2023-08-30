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Атака БПЛА на псковский аэропорт. Что известно на данный момент

ПАИ собрало информацию, которая на данный момент известна о ситуации с аэропортом Пскова:

– аэропорт Пскова был атакован беспилотниками;

жертв и пострадавших нет;

– масштаб разрушений уточняется, он будет в полной мере понятен, когда рассветёт;

– сообщается, что повреждены четыре Ил-76 военно-транспортной авиации;

– пожар локализован, идёт проливка;

– губернатор региона Михаил Ведерников лично находился на месте ЧП, с ним также были глава Пскова Борис Елкин и начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин;

– глава региона на месте провёл заседание оперативного штаба;

– принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова: будет уточняться масштаб возможных повреждений взлётно-посадочной полосы (по предварительным данным, они несерьёзны);

– не исключено, что авиасообщение с Псковом будет возобновлено уже в четверг, 31 августа.

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