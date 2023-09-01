«Луки-Энергия» сыграет против «Балтики-БФУ» 3 сентября

10:57, 01 сентября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет против «Балтики-БФУ» в рамках седьмого тура первенства России по футболу второй лиги дивизиона «Б» в Калининграде 3 сентября. Матч начнётся в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

В турнирной таблице «Луки-Энергия» занимает 12-ю строчку и имеет в своём активе восемь очков. Калининградцы замыкают четвёрку лидеров с 11 очками.

Напомним, что в прошлом туре великолучане выиграли домашнюю игру у владимирского «Торпедо» на последних минутах встречи.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».