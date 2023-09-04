Предложения по бюджету Союзного государства сформированы с дефицитом 590 млн рублей – Виктор Селиверстов
Предложения по бюджету Союзного государства на 2024 год сформированы с дефицитом 590 млн рублей. Об этом на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Пскове сегодня, 4 сентября, заявил член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов, передаёт корреспондент ПАИ.
«На сегодняшний день мы видим, что те предложения, которые мы имеем, имеют дефицит в 590 млн рублей. Жизнь диктует нам необходимость принятия оперативных решений. Министерство финансов Белоруссии предложило сформировать резолюции Совета министров Союзного государства по программам сотрудничества. Кроме того, разрабатываются проекты и программы более чем на 20 млрд рублей. Мы столкнулись с тем, что поставленная задача по захоронениям и памятникам у Министерства обороны, оно имеет свою программу, и наши программы никак не соотносятся», – сообщил он.
Виктор Селиверстов привёл в пример проект Витебского государственного университета имени П. М. Машерова и ПсковГУ по инклюзивному образованию. Он подчеркнул, что если они были бы госзаказчиками совместно с Минобрнауки и министерствами, проект бы уже был запущен. «Мы можем его включить как мероприятие, но как мероприятие этот проект пойдёт уже в этом году», – пояснил депутат.
По его словам, в целом предстоит большая работа по обозначенным программам. «С учетом сегодняшних предложений наполнение бюджета может поменяться. Мы получили положительный отзыв от Минфина по наполнению на 38,1 %. Если не сможем, то это почти 2,2 млрд дефицита. Важно эти вещи доработать», – подытожил Виктор Селиверстов.
Летом 2022 года председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал рассмотреть проект бюджета Союзного государства в нулевом чтении в сентябре. Он напомнил, что ранее работа строилась уже по факту внесения бюджета для рассмотрения Парламентским Собранием и заявил о планах начинать рассматривать бюджет в нулевом чтении, чтобы были учтены предложения профильной комиссии.
Ранее сообщалось, что в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Они посетили ряд достопримечательностей региона, побывали в Михайловском, ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия. Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в этом году празднует 550-летие.
Сегодня в Пскове проходит заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Губернатор региона Михаил Ведерников на заседании предложил запустить программу приграничного сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией. Также на заседании обсудили вопрос о ходе разработки проекта бюджета Союзного государства на 2024 год. По словам госсекретаря Дмитрия Мезенцева, бюджет Союзного государства на 2024 год составит более 6,5 миллиарда российских рублей.
Предложения по бюджету Союзного государства сформированы с дефицитом 590 млн рублей – Виктор Селиверстов