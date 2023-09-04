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Политика

Предложения по бюджету Союзного государства сформированы с дефицитом 590 млн рублей – Виктор Селиверстов

Предложения по бюджету Союзного государства на 2024 год сформированы с дефицитом 590 млн рублей. Об этом на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Пскове сегодня, 4 сентября, заявил член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

«На сегодняшний день мы видим, что те предложения, которые мы имеем, имеют дефицит в 590 млн рублей. Жизнь диктует нам необходимость принятия оперативных решений. Министерство финансов Белоруссии предложило сформировать резолюции Совета министров Союзного государства по программам сотрудничества. Кроме того, разрабатываются проекты и программы более чем на 20 млрд рублей. Мы столкнулись с тем, что поставленная задача по захоронениям и памятникам у Министерства обороны, оно имеет свою программу, и наши программы никак не соотносятся», – сообщил он.

Виктор Селиверстов привёл в пример проект Витебского государственного университета имени П. М. Машерова и ПсковГУ по инклюзивному образованию. Он подчеркнул, что если они были бы госзаказчиками совместно с Минобрнауки и министерствами, проект бы уже был запущен. «Мы можем его включить как мероприятие, но как мероприятие этот проект пойдёт уже в этом году», – пояснил депутат.

По его словам, в целом предстоит большая работа по обозначенным программам. «С учетом сегодняшних предложений наполнение бюджета может поменяться. Мы получили положительный отзыв от Минфина по наполнению на 38,1 %. Если не сможем, то это почти 2,2 млрд дефицита. Важно эти вещи доработать», – подытожил Виктор Селиверстов.

Летом 2022 года председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал рассмотреть проект бюджета Союзного государства в нулевом чтении в сентябре. Он напомнил, что ранее работа строилась уже по факту внесения бюджета для рассмотрения Парламентским Собранием и заявил о планах начинать рассматривать бюджет в нулевом чтении, чтобы были учтены предложения профильной комиссии.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Они посетили ряд достопримечательностей региона, побывали в Михайловском, ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия. Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в этом году празднует 550-летие.

Сегодня в Пскове проходит заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Губернатор региона Михаил Ведерников на заседании предложил запустить программу приграничного сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией. Также на заседании обсудили вопрос о ходе разработки проекта бюджета Союзного государства на 2024 год. По словам госсекретаря Дмитрия Мезенцева, бюджет Союзного государства на 2024 год составит более 6,5 миллиарда российских рублей

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