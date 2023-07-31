Ольга Серова рассказала о совместных проектах Псковского и Витебского университетов

15:36, 31 июля 2023, ПАИ

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова рассказала о совместных проектах вуза и Витебского государственного университета имени П. М. Машерова в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«Витебский государственный университет – это ядерный участник нашего научно-образовательного консорциума, университетского союза «Вместе». На протяжении последних нескольких лет мы действительно реализовали и реализуем достаточно интересные проекты», – отметила проректор.

По её словам, один из таких проектов – технопарк инклюзивного образования, призванный объединить особенности российского и белорусского образования. Проект уже получил поддержку и со стороны Министерства высшего образования и науки РФ, и со стороны Министерства образования Белоруссии. Ольга Серова подчеркнула, что сейчас организаторы стремятся к получению финансирования.

Разработка и реализация проекта будет осуществляться совместно с ВГУ, но проходить он будет на территории Псковской области. Ольга Серова отметила, что форум пройдёт «в любом случае, в том или ином формате, но хотелось бы, чтобы это было под эгидой Союзного государства».

Ещё один запланированный проект – совместная архивно-исследовательская экспедиция, посвящённая проблемам сохранения памяти и историческому анализу Великой Отечественной войны.

Проректор также рассказала, что на осень следующего года запланирован первый конгресс по физической культуре и спорту. «Он будет проходить уже на двух территориях. Витебский государственный университет подтвердил, что они готовы принять студенческую спартакиаду, потому что у них привлекательные спортивные площадки. А на нашей территории будет проходить научно-методическая и образовательная часть. На самом деле, таких мероприятий за последнее время было крайне мало, и на территории России, и на территории Белоруссии, и поэтому мы надеемся, что оно вызовет высокую заинтересованность среди научно-образовательного сообщества», – отметила Ольга Серова.

Она обратила внимание, что это будет не только научная подготовка специалистов, но в том числе и совершенно новая программа реализации культурной составляющей и спорта непосредственно в самом университете. «Потому что мы все знаем, что многим студентам физкультура не нравится, и вот наши коллеги хотят сделать так, чтобы в университете появились разнообразные варианты программ здоровьесбережения, чтобы даже те абитуриенты и студенты, которые никогда не любили физкультуру, выбрали тот вид спорта, который бы оказался им интересен и полезен», – подытожила проректор.

Напомним, делегация Псковского государственного университета приняла участие в Днях Псковской области в Витебске.

Отметим, что со всеми новостями о ходе мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Напомним, что Дни Псковской области в Витебске проводились в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область в июле 2022 года.