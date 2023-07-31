Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ольга Серова рассказала о совместных проектах Псковского и Витебского университетов

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова рассказала о совместных проектах вуза и Витебского государственного университета имени П. М. Машерова в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Витебский государственный университет – это ядерный участник нашего научно-образовательного консорциума, университетского союза «Вместе». На протяжении последних нескольких лет мы действительно реализовали и реализуем достаточно интересные проекты», – отметила проректор.

Фото: ПАИ

По её словам, один из таких проектов – технопарк инклюзивного образования, призванный объединить особенности российского и белорусского образования. Проект уже получил поддержку и со стороны Министерства высшего образования и науки РФ, и со стороны Министерства образования Белоруссии. Ольга Серова подчеркнула, что сейчас организаторы стремятся к получению финансирования.

Разработка и реализация проекта будет осуществляться совместно с ВГУ, но проходить он будет на территории Псковской области. Ольга Серова отметила, что форум пройдёт «в любом случае, в том или ином формате, но хотелось бы, чтобы это было под эгидой Союзного государства».

Ещё один запланированный проект – совместная архивно-исследовательская экспедиция, посвящённая проблемам сохранения памяти и историческому анализу Великой Отечественной войны.

Проректор также рассказала, что на осень следующего года запланирован первый конгресс по физической культуре и спорту. «Он будет проходить уже на двух территориях. Витебский государственный университет подтвердил, что они готовы принять студенческую спартакиаду, потому что у них привлекательные спортивные площадки. А на нашей территории будет проходить научно-методическая и образовательная часть. На самом деле, таких мероприятий за последнее время было крайне мало, и на территории России, и на территории Белоруссии, и поэтому мы надеемся, что оно вызовет высокую заинтересованность среди научно-образовательного сообщества», – отметила Ольга Серова.

Она обратила внимание, что это будет не только научная подготовка специалистов, но в том числе и совершенно новая программа реализации культурной составляющей и спорта непосредственно в самом университете. «Потому что мы все знаем, что многим студентам физкультура не нравится, и вот наши коллеги хотят сделать так, чтобы в университете появились разнообразные варианты программ здоровьесбережения, чтобы даже те абитуриенты и студенты, которые никогда не любили физкультуру, выбрали тот вид спорта, который бы оказался им интересен и полезен», – подытожила проректор.

Напомним, делегация Псковского государственного университета приняла участие в Днях Псковской области в Витебске. 

Отметим, что со всеми новостями о ходе мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ

Напомним, что Дни Псковской области в Витебске проводились в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область в июле 2022 года. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 июля 2023

Об инструментах продвижения бизнеса в соцсетях расскажут участницам акселератора Lady007

31 июля 2023

Более 60 псковских семей получили единовременную выплату при усыновлении детей

31 июля 2023

Зачисление в курсанты состоялось в Псковском филиале университета ФСИН России

31 июля 2023

Маршрут автобуса № 3 продлят в Пскове

31 июля 2023

Ольга Серова рассказала о совместных проектах Псковского и Витебского университетов

31 июля 2023

Аварийность на псковских дорогах снизилась почти на 50 % 

31 июля 2023

Руководство Псковской области поблагодарили за реконструкцию детсада на Херсонщине

31 июля 2023

Более 160 работ представили студенты-репинцы в «Михайловском»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...