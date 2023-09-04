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Политика

Володин отметил эффективность работы псковского губернатора

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил эффективность работы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

«Михаил Юрьевич, вас можно поздравить. Несмотря на общие проблемы и вызовы, несмотря на то, что бюджет региона не такой большой, вы многое делаете для решения проблем, с которыми сталкиваются люди. Это действительно итог именно лично вашей работы, потому что за это время можно её уже оценить – что было и что стало», – сказал Вячеслав Володин в ходе расширенного заседания Совета Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии сегодня, 4 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Михаил Ведерников. Фото пресс-службы правительства Псковской области

Спикер Госдумы отметил, что вчера побывал в Печорском районе и оценил произошедшие там изменения.

Напомним, сегодня в Пскове проходит заседание Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

Губернатор региона Михаил Ведерников на заседании предложил запустить программу приграничного сотрудничества между Псковской областью и Белоруссией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности акцента на регионах при интеграции Союзного государства.

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