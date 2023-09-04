Вячеслав Володин посетил Псково-Печерский монастырь

10:37, 04 сентября 2023, ПАИ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 3 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Госдумы.

Спикер Госдумы встретился с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном и обсудил с ним вопросы сохранения исторического наследия, защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Также во встрече принял участие председатель палаты представителей национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

Кроме того, они вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия.

Напомним, что сегодня, 4 сентября, состоится заседание Совета Парламентского Собрания Белоруссии и России, которое снова проходит в приграничном регионе.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Володин посетил достопримечательности Псковской области.

Напомним, что Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в этом году празднует 550-летие. О том, как прошли, основные праздничные мероприятия и какие памятники были установлены в Печорах в честь этой даты, читайте в специальном сюжете ПАИ.