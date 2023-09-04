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Страна и мир

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

Попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пресекли в Брянской области. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», – написал губернатор в своём Telegram-канале.

Александр Богомаз отметил, что на месте боевого столкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.

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