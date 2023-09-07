Операторы сотовой связи заявили о продолжении развития сетей в Псковской области

13:29, 07 сентября 2023, ПАИ

Операторы сотовой связи сообщили о продолжении развития сетей в Псковской области в 2023–2024 годах. Заявления об этом прозвучали на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Растут потребности абонентов, серьёзно растёт потребление интернета. Стройка есть у всех и всегда. У нас уже 11 объектов построено без помощи государства», – сообщила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко. Эксперт отметила эффективное взаимодействие с правительством Псковской области по участию в госпрограммах, которые позволяют строить базовые станции там, где это может быть невыгодно операторам сотовой связи, но важно для местного населения.

Эксперты круглого стола подчеркнули важность разрабатываемой в России стратегии развития отрасли связи до 2035 года, отметив, что делается совместно с участниками рынка.

«Уже сейчас разрабатываются дополнительные инициативы. Загадывать, что будет через 15 лет, невозможно, мир и технологии динамично меняются», – сказал директор Псковского регионального отделения ПАО «МегаФон» Александр Долгих.

Директор филиала Tele2 в Псковской области Сергей Мартынов уточнил, что в ближайшей перспективе основной целью является появление доступного интернета и связи в каждом населённом пункте региона.

Директор Псковского отделения «Билайн» Иван Сапко отметил, что компания активно занимается работой над качеством связи. «В частности, мы улучшили мобильный интернет на одном из участков трассы Псков – Санкт-Петербург, а также в этом году планируем запустить новые базовые станции в ряде населённых пунктов области. Кроме того, мы работаем над запуском технологий VoLTE и VoWifi,» – сообщил он.

«Наша стратегия – это чтобы до 2035 года 100 % территорий Псковской области были покрыты качественными, современными услугами подвижной электро-телефонной связи», – заключил начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.