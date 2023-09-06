Круглый стол «Развитие мобильной связи и интернета в Псковской области» проходит в медиацентре ПАИ

15:16, 06 сентября 2023, ПАИ

Круглый стол «Развитие мобильной связи и интернета в Псковской области» в рамках еженедельного бизнес-проекта проходит в медиацентре ПАИ.

Темы для обсуждения:

1. Что стратегия развития отрасли связи до 2035 года даст региону?

2. Какова ситуация в регионе с мобильной связью и интернетом?

3. Будет ли расширяться сеть?

4. Цены на интернет и мобильную связь: тренды и прогнозы.