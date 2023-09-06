Круглый стол «Развитие мобильной связи и интернета в Псковской области» проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Развитие мобильной связи и интернета в Псковской области» в рамках еженедельного бизнес-проекта проходит в медиацентре ПАИ.
Темы для обсуждения:
1. Что стратегия развития отрасли связи до 2035 года даст региону?
2. Какова ситуация в регионе с мобильной связью и интернетом?
3. Будет ли расширяться сеть?
4. Цены на интернет и мобильную связь: тренды и прогнозы.
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