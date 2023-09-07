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Общество

Псковские росгвардейцы обеспечат порядок на выборах

В Псковской области росгвардейцы принимают участие в обеспечении общественной безопасности на избирательных участках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области в составе инженерно-досмотровой группы проводят обследования помещений для голосования, а также прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов.

Для обеспечения общественной безопасности на избирательных участках совместно с полицией задействованы сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии.

«Центром лицензионно-разрешительной работы Управления осуществляется комплекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства Российской Федерации в сфере хранения оружия и осуществления частной охранной деятельности», – отметили в пресс-службе.

В целях оперативного реагирования на возможные правонарушения, маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии приближены к избирательным участкам.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Кроме того, на протяжении трёх дней голосования в Пскове будет работать Центр общественного наблюдения.

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