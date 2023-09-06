Центр общественного наблюдения в Псковской области начнёт работать в дни голосования

13:47, 06 сентября 2023, ПАИ

Центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) и общественного штаба за проведением выборов в Псковской области презентовали на пресс-конференции, которая прошла в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове сегодня, 6 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года на территории Псковской области при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков рассказал, что Центр общественного наблюдения (ЦОН) предназначен для максимальной открытости всех избирательных процессов.

«Любой человек может прийти и иметь возможность наблюдения видеоряда. На экране будет одновременно 16 видеопотоков с 16 УИК. Также у нас есть четыре специальных рабочих места для наблюдения за конкретным УИК. У нас в области также проходит ДЭГ, поэтому будет специальное рабочее место для наблюдения за этим», – объяснил он.

В свою очередь начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов добавил, что на дополнительный монитор, предусмотренный за наблюдением хода ДЭГ, будет выводиться статистика как по дистанционному электронному голосованию, так и по общей явке избирателей.

Как подчеркнула председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва, проход в Центр общественного наблюдения осуществляется в заявительном порядке при наличии документа, удостоверяющего личность.

«Не будет предварительной регистрации, как это было в 2021 году. По документу, удостоверяющему личность, любой избиратель может подойти сюда и ознакомиться с работой участковых избирательных комиссий как на экране, так и за компьютерами», – отметила Наталья Горбачёва.

По её словам, одновременно на территории ЦОН будет дежурить шесть человек, среди которых два представителя общественного штаба, один представитель избиркома, представитель правоохранительных органов.

Отметим, что Центр общественного наблюдения будет работать на протяжении трёх дней голосования с 8:00 до 20:00 по адресу: улица Некрасова, 19. В ЦОН также будет работать горячая линия по телефону (8 8112) 72-16-10.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.