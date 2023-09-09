Виктор Андреев: Выборы любого уровня – проверка общества на политическую зрелость

09:34, 09 сентября 2023, ПАИ

Выборы любого уровня – проверка общества на политическую зрелость. Об этом ПАИ заявил председатель Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов, заместитель председателя Общественной палаты Псковской области Виктор Андреев.

Он напомнил, что в единый день голосования, с 8 по 10 сентября 2023 года, на территории Псковской области проходит 12 избирательных кампаний. «Безусловно, главная из них – выборы губернатора Псковской области», – отметил Виктор Андреев.

«Выборы любого уровня – это прежде всего проверка общества на политическую зрелость. Поэтому активное участие в этом мероприятие важно для каждого из нас. От нашего выбора будет зависеть наша жизнь. Если это выборы президента страны, это очень важно для дальнейшего вектора развития страны, если губернатора, то как будет развиваться регион, если глав муниципалитетов, то вектор развития города, района. Все кандидаты перед выборами представляют свои программы, и мы, избиратели, по ним ориентируемся и принимаем решение», – подчеркнул Виктор Андреев.

Он отметил, что в связи с совершенствованием избирательной системы выполнить этот гражданский долг становится максимально удобно.

«Во-первых, три дня голосования, и это наш выбор, в какой день голосовать. Во-вторых, введение дистанционного электронного голосования. После регистрации на «Госуслугах» и после проведённой тренировки сделать это очень просто. Особенно это важно для людей молодых, которые с интернетом на короткой ноге, для них это удобно и просто», – сказал Виктор Андреев.

Он отметил, что ветераны по большей части, конечно, воспользуются очным голосованием. «Но не все, я уже третью избирательную кампанию буду голосовать посредством ДЭГ, – отметил Виктор Андреев. – Выборы – это важно, это наш выбор нашей дальнейшей жизни».

Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.