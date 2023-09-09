Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Виктор Андреев: Выборы любого уровня – проверка общества на политическую зрелость

Выборы любого уровня – проверка общества на политическую зрелость. Об этом ПАИ заявил председатель Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооружённых Сил и правоохранительных органов, заместитель председателя Общественной палаты Псковской области Виктор Андреев.

Фото: ПАИ

Он напомнил, что в единый день голосования, с 8 по 10 сентября 2023 года, на территории Псковской области проходит 12 избирательных кампаний. «Безусловно, главная из них – выборы губернатора Псковской области», – отметил Виктор Андреев.

«Выборы любого уровня – это прежде всего проверка общества на политическую зрелость. Поэтому активное участие в этом мероприятие важно для каждого из нас. От нашего выбора будет зависеть наша жизнь. Если это выборы президента страны, это очень важно для дальнейшего вектора развития страны, если губернатора, то как будет развиваться регион, если глав муниципалитетов, то вектор развития города, района. Все кандидаты перед выборами представляют свои программы, и мы, избиратели, по ним ориентируемся и принимаем решение», – подчеркнул Виктор Андреев.

Он отметил, что в связи с совершенствованием избирательной системы выполнить этот гражданский долг становится максимально удобно. 

«Во-первых, три дня голосования, и это наш выбор, в какой день голосовать. Во-вторых, введение дистанционного электронного голосования. После регистрации на «Госуслугах» и после проведённой тренировки сделать это очень просто. Особенно это важно для людей молодых, которые с интернетом на короткой ноге, для них это удобно и просто», – сказал Виктор Андреев.

Он отметил, что ветераны по большей части, конечно, воспользуются очным голосованием. «Но не все, я уже третью избирательную кампанию буду голосовать посредством ДЭГ, – отметил Виктор Андреев. – Выборы – это важно, это наш выбор нашей дальнейшей жизни».

Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 сентября 2023

98‑летний ветеран ВОВ проголосовал на выборах губернатора Псковской области

09 сентября 2023

13,5% составила явка на выборах губернатора Псковской области на 12:00

09 сентября 2023

77% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

09 сентября 2023

Андрей Маковский проголосовал на выборах в Пскове

09 сентября 2023

Выставка рисунков «Выборы глазами детей» открылась на избирательном участке в Пушкинских Горах

09 сентября 2023

Виктор Андреев: Выборы любого уровня – проверка общества на политическую зрелость

09 сентября 2023

74% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

09 сентября 2023

Второй день голосования начался на выборах в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...