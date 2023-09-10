Общественные наблюдатели рассказали, как проходит их работа на избирательных участках в Пскове

14:25, 10 сентября 2023, ПАИ

Общественные наблюдатели следят за ходом голосования на выборах губернатора Псковской области на территории участковых избирательных комиссий в Пскове. О том, как проходит их работа, они рассказали в беседе с корреспондентом ПАИ.

Так, общественный наблюдатель Надежда Виноградова работает на УИК № 1 в Пскове. «Я работаю общественным наблюдателем уже третий год. Считаю, что это важно, потому что именно таким образом я проявляю свою гражданскую позицию, наблюдаю за соблюдением законности наших выборов, слежу за работой комиссии, помогаю избирателям, если это нужно. Мы также можем выйти на надомное голосование вместе с комиссией. Помимо этого, я веду свои страницы в социальных сетях, тем самым показывая людям, что выборы проходят честно и открыто», – отметила Надежда Виноградова.

По её словам, перед тем как начать работать на участке, она прошла специальное обучение от Общественной палаты Псковской области. «Мне очень интересно познакомиться изнутри с организацией выборов, не только как избиратель, но и как наблюдатель, посмотреть, как должно быть правильно, как люди реагируют на голосование, а также то, какая явка будет в по итогам», – подчеркнула собеседница ПАИ.

Другой общественный наблюдатель Даниил Сергеев осуществляет свою работу на УИК № 52 в Пскове. «Я уже второй год подряд работаю общественным наблюдателем на выборах. Считаю, что именно так я могу помочь сделать выборы прозрачнее. В процессе работы я наблюдаю за тем, как голосуют избиратели, слежу за работой комиссии, иногда принимаю участие в надомном голосовании. Наблюдение со стороны всегда важно, потому что есть третья сторона, которая следит за нарушениями», – рассказал он.

Отметим, что многие общественные наблюдатели уже не в первый раз работают на выборах. Так и Владимир Спиридонов, который следит за ходом голосования на УИК № 70 в Пскове. «Наблюдателем я стал давно. Мне было очень интересно, как выборы проходят изнутри, как это всё работает. Непосредственно моя работа заключается в наблюдении, я смотрю, чтобы всё было выполнено в рамках закона и фиксирую какие-либо правонарушения. К счастью, за многие годы работы никаких нарушений не было», – поделился он.

Напомним, что в Псковской области всего к выборам в Псковской области подготовили более 590 наблюдателей. Всего от общественной палаты Псковской области на территории региона работает 597 человек.

Добавим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.

Отметим, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.