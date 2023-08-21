Более 590 наблюдателей подготовят к выборам в Псковской области

16:09, 21 августа 2023, ПАИ

596 наблюдателей подготовят Общественный штаб по наблюдению за выборами к сентябрьским выборам в Псковской области. Об этом рассказал секретарь штаба Илья Никитин в эфире «Псковского телеграма Online».

«Общественный штаб по наблюдению за выборами начал работу в середине июля. Основная наша задача – подготовка общественных наблюдателей на выборах. В этом году мы подготовим 596 наблюдателей – для всех участков, которые будут работать в регионе», – подчеркнул он.

Илья Никитин отметил, что наблюдателей учат члены общественного штаба по методичкам Общественной палаты РФ.

«Мы выезжаем в районы и проводим для коллег интенсивное обучение в течение дня. Затем после обучения наблюдатель получает направление от Общественной палаты, своего рода аккредитацию на участок», – объяснил Илья Никитин.

Он уточнил, что Общественный штаб ведёт наблюдение, начиная с президентских выборов 2018 года, и костяк наблюдателей уже сформирован. Как заметил Илья Никитин, меняется всего процентов 20 людей.

По словам Ильи Никитина, наблюдение за ДЭГ несколько отличается от обычного. «Лучше, конечно, чтобы за этим видом голосования наблюдал человек с математическим складом ума. Там большой массив цифр, за которым, согласно алгоритмам, надо внимательно следить», – сказал он.

Илья Никитин отметил, что в Псковской области обучение наблюдателей завершится 27 августа.

Отметим, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в дни голосования будет находится по адресу: улица Некрасова, 19. Каждый избиратель может прийти в штаб и ознакомиться с его работой, а также ходом голосования.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.