Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 590 наблюдателей подготовят к выборам в Псковской области

596 наблюдателей подготовят Общественный штаб по наблюдению за выборами к сентябрьским выборам в Псковской области. Об этом рассказал секретарь штаба Илья Никитин в эфире «Псковского телеграма Online».

Фото: ПАИ

«Общественный штаб по наблюдению за выборами начал работу в середине июля. Основная наша задача – подготовка общественных наблюдателей на выборах. В этом году мы подготовим 596 наблюдателей – для всех участков, которые будут работать в регионе», – подчеркнул он.

Илья Никитин отметил, что наблюдателей учат члены общественного штаба по методичкам Общественной палаты РФ.

«Мы выезжаем в районы и проводим для коллег интенсивное обучение в течение дня. Затем после обучения наблюдатель получает направление от Общественной палаты, своего рода аккредитацию на участок», – объяснил Илья Никитин.

Он уточнил, что Общественный штаб ведёт наблюдение, начиная с президентских выборов 2018 года, и костяк наблюдателей уже сформирован. Как заметил Илья Никитин, меняется всего процентов 20 людей.

По словам Ильи Никитина, наблюдение за ДЭГ несколько отличается от обычного. «Лучше, конечно, чтобы за этим видом голосования наблюдал человек с математическим складом ума. Там большой массив цифр, за которым, согласно алгоритмам, надо внимательно следить», – сказал он.

Илья Никитин отметил, что в Псковской области обучение наблюдателей завершится 27 августа.

Отметим, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в дни голосования будет находится по адресу: улица Некрасова, 19. Каждый избиратель может прийти в штаб и ознакомиться с его работой, а также ходом голосования.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 августа 2023

Музыканты на фестивале «Музыка на воде» в Пскове от брызг фонтана не пострадали

21 августа 2023

Анализ на энтеробиоз: в Пскове продлили время работы детского кабинета

21 августа 2023

Митрополит Тихон: Печоры будут одним из самых красивых городов в СЗФО

21 августа 2023

В эфир вышел новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

21 августа 2023

Дорогу к псковским Печорам сдадут в срок

21 августа 2023

Четыре общественные территории привели в порядок в Псковском районе по нацпроекту

21 августа 2023

В Псковской области приступили к печати бюллетеней для выборов

21 августа 2023

Дворовую территорию в деревне Соловьи отремонтируют по программе ФКГС


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...