Почти 1,5 тысячи наблюдателей работает на выборах в Псковской области

11:09, 10 сентября 2023, ПАИ

Почти 1,5 тысячи человек наблюдает за процессом голосования в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области















«За процессом голосования в Псковской области в этом году наблюдает 1 435 человек, из них 597 – от Общественной палаты, 124 – от кандидатов, 714 – от политических партий, – отметили в пресс-службе облизбиркома. – Молодые, улыбчивые, активные – процесс голосования под их чутким контролем».

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.