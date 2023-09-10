Названы районы, где активнее всего голосуют на выборах губернатора Псковской области

14:35, 10 сентября 2023, ПАИ

По состоянию на 12:00 10 сентября на выборах губернатора Псковской области на избирательных участках активнее всего голосуют в Струго-Красненском районе. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент ПАИ.

Так, в Струго-Красненском районе явка на выборы губернатора Псковской области без учёта ДЭГ составила 49,54 %.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















































В пятёрку самых активных муниципалитетов также входят Куньинский район (47,88 %), Усвятский район (40,43 %), Бежаницкий район (38,35 %) и Палкинский район (38,03 %).

Далее по явке на выборы губернатора Псковской области на избирательных участках следуют Красногородский район (33,26 %), Новоржевский район (32,86 %), Локнянский район (32,78 %), Пыталовский район (32,06 %), Пустошкинский район (30,28 %), Себежский район (30,06 %), Пушкиногорский район (29,97 %), Островский район (29,77 %), Новосокольнический район (29,76 %), Дедовичский район (29,11 %), Великолукский район (26,11 %), Опочецкий район (26,01 %), Печорский район (25,93 %), Плюсский район (25,47 %), Невельский район (25,35 %), Порховский район (22,92 %), Гдовский район (22,53 %), Дновский район (21,15 %), Псковский район (20,03 %), Псков (18,04 %), Великие Луки (16,35 %).

Отметим, что по состоянию на 14:30 88 % избирателей в регионе от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах губернатора Псковской области.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.