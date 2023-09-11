Избирательная кампания в Невельском районе прошла в штатном режиме – глава муниципалитета

23:49, 10 сентября 2023, ПАИ

Избирательная кампания в Невельском районе прошла в штатном режиме. Об этом заявил глава муниципалитета Олег Майоров в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2023» в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«У нас небольшой выдох, потому что крупная избирательная кампания на территории района завершилась. В целом она прошла в штатном режиме – это было как полёт спутника: был старт и возвращение на землю. Подводим итоги и надеемся, что результат будет положительный», – отметил Олег Майоров.

Глава муниципалитета заверил, что районное Собрание депутатов готово к любым испытаниям. «Более того, у нас пошагово разработана дорожная карта, что делать этому Собранию, чтобы незамедлительно начать работу, так как впереди действительно сложные и ответственные периоды. Времени на раскачку ни у кого нет. Чтобы идти в Собрание депутатов, надо понимать, что это не просто удостоверение, а большая ответственность за развитие муниципалитета», – заключил он.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.