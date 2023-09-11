Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Избирательная кампания в Невельском районе прошла в штатном режиме – глава муниципалитета

Избирательная кампания в Невельском районе прошла в штатном режиме. Об этом заявил глава муниципалитета Олег Майоров в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2023» в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

«У нас небольшой выдох, потому что крупная избирательная кампания на территории района завершилась. В целом она прошла в штатном режиме – это было как полёт спутника: был старт и возвращение на землю. Подводим итоги и надеемся, что результат будет положительный», – отметил Олег Майоров.

Глава муниципалитета заверил, что районное Собрание депутатов готово к любым испытаниям. «Более того, у нас пошагово разработана дорожная карта, что делать этому Собранию, чтобы незамедлительно начать работу, так как впереди действительно сложные и ответственные периоды. Времени на раскачку ни у кого нет. Чтобы идти в Собрание депутатов, надо понимать, что это не просто удостоверение, а большая ответственность за развитие муниципалитета», – заключил он. 

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. 

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 сентября 2023

Валерий Зайцев: Не все жители Печор были готовы к масштабному благоустройству

11 сентября 2023

Игорь Сопов: Избиратели Псковской области верят в ДЭГ

11 сентября 2023

Губернатор Псковской области на «Ночи выборов»: Завтра обычный рабочий день с десятком мероприятий

10 сентября 2023

Николай Козловский – о выборах главы региона: В Великих Луках нарушений не зафиксировали

10 сентября 2023

Мужество работающих в Псковской области людей отметил Александр Малькевич

10 сентября 2023

Валерий Зайцев: Выборы в Печорском районе прошли без нарушений и провокаций

10 сентября 2023

Вице-губернатор Псковской области: ДЭГ экономит средства и повышает легитимность выборов

10 сентября 2023

Пётр Алексеенко поблагодарил проголосовавших за КПРФ псковичей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...