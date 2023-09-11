Глава Опочецкого района – о ДЭГ: Это новшество в большинстве случаев восприняли положительно

23:58, 10 сентября 2023, ПАИ

О том, как прошли выборы губернатора Псковской области в Опочецком районе, рассказал районный глава Юрий Ильин в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Подсчёт идёт, всё уже практически подсчитали. Данные вносят в систему, пока нет результатов, все держат кулачки», – сказал он.

Юрий Ильин также отметил, что опробовал дистанционное электронное голосование (ДЭГ). «Мне понравилось, и по традиции каждую выборную кампанию я бываю на избирательных участках. В этот раз задавал избирателям вопрос, как они относятся к ДЭГ. Большинство говорят, что родственники голосовали, знакомые – людям нравится», – пояснил он.

«Это новшество в большинстве случаев восприняли положительно. Те люди, которые подали заявку на ДЭГ, практически 100 % проголосовали и собираются на следующий год, если будет такая форма, тоже участвовать», – заметил глава района.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.