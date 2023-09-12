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Политика

Сотрудникам избиркома Псковской области доплатят за работу на выборах

Сотрудникам избирательной комиссии Псковской области доплатят за продолжительный период работы на выборах. Такое решение было принято на заседании облизбиркома по итогам выборов сегодня, 12 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что в этом году сотрудники облизбиркома выходили на работу дополнительно. В частности, они с 4 августа по 5 сентября занимались информированием населения о проведении выборов – проводили подомовой обход. Всего за время работы сотрудники облизбиркома смогли посетить более 300 тысяч избирателей, уточнил Игорь Сопов.

За продолжительный период работы сотрудникам облизбиркома решили выплатить денежное поощрение.

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области, их результаты уже утвердил избирком Псковской области.

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