Удостоверение губернатора вручили Михаилу Ведерникову

13:00, 12 сентября 2023, ПАИ

Удостоверение об избрании губернатором Псковской области вручил Михаилу Ведерникову председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов. Заседание облизбиркома прошло сегодня, 12 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Явка вышла больше, чем раньше, это говорит о нашем профессионализме», – сказал губернатор. – Впереди у нас сложный период. Я надеюсь, что вы так же профессионально приступите к своей работе [на следующих выборных кампаниях. – ПАИ]».

В свою очередь Игорь Сопов поблагодарил от имени избирательной комиссии правительство Псковской области за поддержку.

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

Напомним, кандидатуру Михаила Ведерникова поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек. Второй результат у Петра Алексеенко (КПРФ), который набрал 6,22 % (12 058). Кандидат от партии ЛДПР Антон Минаков набрал в итоге 3,95 % голосов избирателей (7 649), а Игорь Романов («Партия Роста») – 2,36 % (4 582).