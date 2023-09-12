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Общество

Новый низкопольный автобус НефАЗ протестировали в Пскове

Новый низкопольный автобус НефАЗ протестировали в Пскове. Поездку в недавно закупленном общественном транспорте оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ. 

Автобусы марки НефаЗ  обладают вместимостью 111 человек  с 29 местами для сидения. Кроме того, транспортное средство оборудовано пандусом для пассажиров с ОВЗ, электронным маршрутоуказателем, камерами видеофиксации и табло с бегущей строкой. 

Если этот автобус пройдёт двухмесячный тест-драйв по маршрутам города, то планируется закупка большой партии таких новых автобусов. 

  • Новый НефАЗ
    Фото: ПАИ
  • Новый НефАЗ
    Фото: ПАИ
  • Новый НефАЗ
    Фото: ПАИ
  • Новый НефАЗ
    Фото: ПАИ
  • Новый НефАЗ
    Фото: ПАИ

«Практически первый автобус, в котором я могу смотреть в окно. Кроме того, очень мягкий пол. Возможно, такой водитель замечательный попался. Мне понравилась поездка», — рассказала председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова, ставшая первым пассажиром нового автобуса.

Фото: ПАИ. Марина Борисенкова,

Производством техники торговой марки НефАЗ занимается Нефтекамский автозавод. Автомобилестроительная компания входит в группу предприятий «КАМАЗ»

Ранее генеральный директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов сообщал, что НефАЗ будут эксплуатироваться в Пскове и Великих Луках, а автобусы ЛиАЗ, ПАЗ и КАЗ будут курсировать в пригородном и межмуниципальном сообщении.

В этом году в Псковскую область при поддержке Правительства РФ направят 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими

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