Новый низкопольный автобус НефАЗ протестировали в Пскове

14:03, 12 сентября 2023, ПАИ

Новый низкопольный автобус НефАЗ протестировали в Пскове. Поездку в недавно закупленном общественном транспорте оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Автобусы марки НефаЗ обладают вместимостью 111 человек с 29 местами для сидения. Кроме того, транспортное средство оборудовано пандусом для пассажиров с ОВЗ, электронным маршрутоуказателем, камерами видеофиксации и табло с бегущей строкой.

Если этот автобус пройдёт двухмесячный тест-драйв по маршрутам города, то планируется закупка большой партии таких новых автобусов.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









«Практически первый автобус, в котором я могу смотреть в окно. Кроме того, очень мягкий пол. Возможно, такой водитель замечательный попался. Мне понравилась поездка», — рассказала председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова, ставшая первым пассажиром нового автобуса.

Производством техники торговой марки НефАЗ занимается Нефтекамский автозавод. Автомобилестроительная компания входит в группу предприятий «КАМАЗ»

Ранее генеральный директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов сообщал, что НефАЗ будут эксплуатироваться в Пскове и Великих Луках, а автобусы ЛиАЗ, ПАЗ и КАЗ будут курсировать в пригородном и межмуниципальном сообщении.

В этом году в Псковскую область при поддержке Правительства РФ направят 570 млн рублей на закупку нового общественного транспорта. Это позволит приобрести 59 автобусов, 12 из которых будут туристическими.