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Политика

Михаил Ведерников поблагодарил жителей Псковской области за поддержку на губернаторских выборах

Избранный губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона за поддержку на выборах. Слова благодарности глава региона сказал избирателям в видеозаписи, которую он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Искренне признателен всем, кто не остался в стороне и выразил свою позицию. В этот раз участие в голосовании приняло больше людей, чем на выборах губернатора в 2018 году. За прошедшие пять лет нам многое удалось сделать, многого добиться, в исключительных случаях – сдвинуть проблемы с мёртвой точки и планомерно пойти вперёд», – отметил губернатор.

Фото: Андрей Степанов

«Все достижения нашего района, реализованные проекты, масштабные инициативы стали возможны во многом благодаря вам. Мы с вами настоящая команда – команда Псковской области», – подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек. 

Второй результат у Петра Алексеенко (КПРФ), который набрал 6,22 % (12 058). Кандидат от партии ЛДПР Антон Минаков набрал в итоге 3,95 % голосов избирателей (7 649), а Игорь Романов («Партия Роста») – 2,36 % (4 582).

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.

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