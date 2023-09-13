Михаил Ведерников поблагодарил жителей Псковской области за поддержку на губернаторских выборах

00:03, 13 сентября 2023, ПАИ

Избранный губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона за поддержку на выборах. Слова благодарности глава региона сказал избирателям в видеозаписи, которую он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Искренне признателен всем, кто не остался в стороне и выразил свою позицию. В этот раз участие в голосовании приняло больше людей, чем на выборах губернатора в 2018 году. За прошедшие пять лет нам многое удалось сделать, многого добиться, в исключительных случаях – сдвинуть проблемы с мёртвой точки и планомерно пойти вперёд», – отметил губернатор.

«Все достижения нашего района, реализованные проекты, масштабные инициативы стали возможны во многом благодаря вам. Мы с вами настоящая команда – команда Псковской области», – подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек.

Второй результат у Петра Алексеенко (КПРФ), который набрал 6,22 % (12 058). Кандидат от партии ЛДПР Антон Минаков набрал в итоге 3,95 % голосов избирателей (7 649), а Игорь Романов («Партия Роста») – 2,36 % (4 582).

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.