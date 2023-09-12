Избирком Псковской области утвердил результаты губернаторских выборов

12:05, 12 сентября 2023, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Заседание облизбиркома прошло сегодня, 12 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов озвучил результаты голосования. Так, победу на выборах одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек.

Второй результат у Петра Алексеенко (КПРФ), который набрал 6,22 % (12 058). Кандидат от партии ЛДПР Антон Минаков набрал в итоге 3,95 % голосов избирателей (7 649), а Игорь Романов («Партия Роста») – 2,36 % (4 582).

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.