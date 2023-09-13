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Политика

ВИДЕО. Общественные наблюдатели следили за ходом выборов в Псковской области

За ходом выборов в Псковской области наблюдатели следили не только на избирательных участках, но и в центре общественного наблюдения.

 

Рядом с большим видеоэкраном в центре наблюдения за выборами был расположен монитор чуть меньше. На него выводилась статистика как по явке по дистанционному электронному голосованию, так и по стационарным участкам. Помимо этого, в центре можно было увидеть процент проголосовавших и их точное количество.

А вот увидеть, как именно голосуют избиратели, регистрируются и погружают бланк в ящик для голосования, можно было на ноутбуке со специально установленной программой. В центре таких было четыре.

Помимо этого, отдельный человек следил за ходом дистанционного электронного голосования. Этим в центре общественного наблюдения занимался обученный по определённой программе специалист Сергей Михеев. Он прошёл вебинары от территориальной избирательной комиссии и Общественной палаты.

Постоянно в центре находились два общественных наблюдателя, специалист по ДЭГ, представитель избиркома и технический специалист, а за порядок отвечал сотрудник полиции.

Кроме того, за ходом выборов мог проследить любой общественный наблюдатель. Всего в Псковской области их было почти 600. На протяжении всех дней голосования центр общественного наблюдения за выборами работал с 8:00 до 20:00.

Добавим, что открытие общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. 

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. 

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