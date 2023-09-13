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Общество

Игорь Намаконов: Псковская область одной из первых начала проводить локальные события в креативных индустриях

Псковская область одной из первых начала проводить локальные события в креативных индустриях. Об этом сообщил генеральный директор Ассоциации профессиональных участников творческой экономики «Федерация креативных индустрий», обладатель первых в России золотых Каннских львов, автор бестселлера по развитию креативности «Кроссфит мозга» Игорь Намаконов в медиацентре ПАИ на телефоруме «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области.

Фото: ПАИ

По мнению Игоря Намаконова, тренд на локальные события в креативных индустриях уже стал повсеместным, но одной из первых его запустила именно Псковская область. «За три года регионы разобрались, что из себя представляет инфраструктура, как креативные индустрии запускаются. Всё больше они сами формируют повестку и программу, и готовы реализовывать их на более высоком уровне», – подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Игоря Намаконова, доминирующим фактором в развитии креативных индустрий в этом году стало активное подключение к повестке Министерства культуры РФ. «Новый замминистра Надежда Преподобная принесла совершенно новую волну, и с Минкультом можно запускать много чего интересного сейчас и включать их в вопросы интенсивного влияния, чтобы на местах что-то происходило», – подчеркнул он.

Напомним, что форум «Мой бизнес. Псковская область. Неделя креативной экономики», посвящённый развитию креативных индустрий и предпринимательства, стартовал в Пскове 13 сентября. Ранее руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова рассказала, как пройдёт форум.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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