Школу креативных индустрий откроют в Пскове
Школу креативных индустрий откроют в Пскове в этом году. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по культуре Владимир Куприн в медиацентре ПАИ на телефоруме «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области.
Школа предназначается для учеников средних и старших классов, чтобы они на современном оборудовании могли получить представление о том, что такое креативные индустрии.
По словам Владимира Куприна, подготовительные работы к открытию школы активно ведутся. «Мы уже на этапе ремонта помещений, закупаем оборудование. Имеем также интересный дизайн-проект, который уже одобрили», – отметил он.
В этом году планируется набрать первые четыре студии по направлениям: дизайн, звукорежиссура и звуковой дизайн, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика. Предположительно, на данных направлениях будут учиться 88 школьников.
Учреждение Школы креативных индустрий в Пскове осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».
Владимир Куприн также добавил, что комитет по культуре Псковской области старается привлекать грантовые средства, активно работает с Фондом культурных инициатив, и деятельность в данном направлении продолжается. В то же время он отметил, что комитет скорее создаёт площадку для креативной активности, чем сам вовлекается в экономику. «Мы всегда рады, когда предприниматели предлагают свои услуги, и мы всегда создаём условия, чтобы они участвовали в мероприятиях», – подытожил он.
Напомним, что 55 млн рублей на создание Школы креативных индустрий областной комитет выиграл в прошлом году.
Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.
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