Школу креативных индустрий откроют в Пскове

16:04, 13 сентября 2023, ПАИ

Школу креативных индустрий откроют в Пскове в этом году. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по культуре Владимир Куприн в медиацентре ПАИ на телефоруме «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области.

Школа предназначается для учеников средних и старших классов, чтобы они на современном оборудовании могли получить представление о том, что такое креативные индустрии.

По словам Владимира Куприна, подготовительные работы к открытию школы активно ведутся. «Мы уже на этапе ремонта помещений, закупаем оборудование. Имеем также интересный дизайн-проект, который уже одобрили», – отметил он.

В этом году планируется набрать первые четыре студии по направлениям: дизайн, звукорежиссура и звуковой дизайн, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика. Предположительно, на данных направлениях будут учиться 88 школьников.

Учреждение Школы креативных индустрий в Пскове осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».

Владимир Куприн также добавил, что комитет по культуре Псковской области старается привлекать грантовые средства, активно работает с Фондом культурных инициатив, и деятельность в данном направлении продолжается. В то же время он отметил, что комитет скорее создаёт площадку для креативной активности, чем сам вовлекается в экономику. «Мы всегда рады, когда предприниматели предлагают свои услуги, и мы всегда создаём условия, чтобы они участвовали в мероприятиях», – подытожил он.

Напомним, что 55 млн рублей на создание Школы креативных индустрий областной комитет выиграл в прошлом году.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.