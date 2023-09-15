У россиян появился новый способ оплаты покупок телефоном

09:12, 15 сентября 2023, ПАИ

«Яндекс» запустил обновленную систему Yandex Pay, позволяющую оплачивать товары офлайн при помощи технологий NFC или QR, сообщила пресс-служба компании.

Владельцы устройств на базе Android смогут включить оплату картой «Пэй» платежной системы «Мир» по NFC и платить за покупки в городе смартфоном — для этого достаточно приложить его к платёжному терминалу. Также можно платить по QR-коду, отсканировав его в приложении компании.

Помимо этого, в компании пообещали, что онлайн-оплата картой любого российского банка в сервисах «Яндекса» позволит получить 1% баллами Плюса — дополнительно к кешбэку основного банка.