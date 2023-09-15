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Экономика

У россиян появился новый способ оплаты покупок телефоном

«Яндекс» запустил обновленную систему Yandex Pay, позволяющую оплачивать товары офлайн при помощи технологий NFC или QR, сообщила пресс-служба компании. 

Владельцы устройств на базе Android смогут включить оплату картой «Пэй» платежной системы «Мир» по NFC и платить за покупки в городе смартфоном — для этого достаточно приложить его к платёжному терминалу. Также можно платить по QR-коду, отсканировав его в приложении компании.

Помимо этого, в компании пообещали, что онлайн-оплата картой любого российского банка в сервисах «Яндекса» позволит получить 1% баллами Плюса — дополнительно к кешбэку основного банка.

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