Псковская область отправляет товары на экспорт в 106 стран мира

09:28, 06 апреля 2023, ПАИ

Псковская область в 2022 году поддерживала торгово-экономические связи с 106 странами мира, в 2021-м их было 97. Об этом в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказал директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

«Псковская область — один из пилотных регионов, в котором Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром реализует проект «Экспортный акселератор». В числе участников проекта — компании различных отраслей промышленности: химического комплекса, лесной и легкой промышленности, производители электрооборудования. Несмотря на введенные ограничения, количество торговых партнеров Псковской области в прошлом году приросло еще девятью внешними рынками. Крупнейшими торговыми партнерами были в том числе Беларусь, Аргентина и Китай. Это произошло благодаря активной позиции правительства Псковской области, которое поддерживает экспортно ориентированные компании, и его совместной работе с Российским экспортным центром и Минпромторгом. При этом я уверен, что экспортный потенциал региона позволит и дальше расширять географию и объемы поставок», — отметил Роман Чекушов.

Губернатор подчеркнул, что Псковская область активно наращивает экспорт, традиционно основными статьями которого являются металлы, минеральные продукты, продовольствие и продукция ЛПК. «Конечно, в прошлом году и география, и структура, и логистика внешней торговли региона изменились. Однако меры поддержки, которые мы предоставляем экспортерам и компаниям с высоким экспортным потенциалом вместе с Российским экспортным центром и Минпромторгом, помогают нам даже в сложных ситуациях развивать торговые отношения с нашими торговыми партнерами за границей», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«Предприниматели Псковской области активно пользуются услугами, которые в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предоставляют Группа РЭЦ и региональный Центр поддержки экспорта. В 2022 году Российский экспортный центр оказал поддержку 187 экспортерам Псковской области, оказав более 370 услуг. Общий объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта в регионе составил $66,1 млн», — рассказал в ходе встречи представитель Российского экспортного центра в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».