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Экономика

Региональная команда Псковской области проходит обучение по успешной реализации инвестпроектов

Региональная команда Псковской области завершает обучение по программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», которое направлено на всестороннюю подготовку управленческих кадров для успешной реализации инвестпроектов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

По поручению президента в России создана система поддержки новых инвестпроектов. В этом году Псковская область внедрила пять элементов Регионального инвестиционного стандарта: инвестиционная декларация – утверждённые обязательства региона перед инвестором, агентство развития для сопровождения инвестиционных проектов в рамках «одного окна», инвестиционный комитет, который будет площадкой по досудебному урегулированию споров под руководством главы региона, инвестиционная карта Псковской области, которая позволит инвесторам быстро получать информацию об инфраструктуре, инвестиционных площадках и мерах поддержки, свод инвестиционных правил – они помогут сократить сроки подключения к инфраструктуре.

«Желаю нашей команде успешно завершить обучение! Работаем», – подытожил губернатор.

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