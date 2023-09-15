Региональная команда Псковской области проходит обучение по успешной реализации инвестпроектов

16:54, 15 сентября 2023, ПАИ

Региональная команда Псковской области завершает обучение по программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», которое направлено на всестороннюю подготовку управленческих кадров для успешной реализации инвестпроектов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По поручению президента в России создана система поддержки новых инвестпроектов. В этом году Псковская область внедрила пять элементов Регионального инвестиционного стандарта: инвестиционная декларация – утверждённые обязательства региона перед инвестором, агентство развития для сопровождения инвестиционных проектов в рамках «одного окна», инвестиционный комитет, который будет площадкой по досудебному урегулированию споров под руководством главы региона, инвестиционная карта Псковской области, которая позволит инвесторам быстро получать информацию об инфраструктуре, инвестиционных площадках и мерах поддержки, свод инвестиционных правил – они помогут сократить сроки подключения к инфраструктуре.

«Желаю нашей команде успешно завершить обучение! Работаем», – подытожил губернатор.