Более 40 предпринимателей участвуют в осенней сельхозярмарке в Стругах Красных

11:26, 16 сентября 2023, ПАИ

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2023», организованная информационно-консультационным центром при поддержке администрации района, проходит в Стругах Красных сегодня, 16 сентября. Об этом сообщает районная газета «Струги».



Фото: Районная газета «Струги»



Фото: Районная газета «Струги»



Фото: Районная газета «Струги»



Фото: Районная газета «Струги»



Фото: Районная газета «Струги»



Фото: Районная газета «Струги»



Фото: Районная газета «Струги»



Фото: Районная газета «Струги»















В ярмарке участвуют 42 предпринимателя из Пскова, Порхова, Печор, Гатчины, Лужского района, а также местные сельхозпроизводители.

«Выбор товаров большой: сезонные овощи и фрукты, саженцы, мясо, рыба и многое другое. Как всегда, большим спросом пользуются тут же приготовленные чебуреки общепита райпо, а также их вкусные булочки и пирожные. Есть на ярмарке и самый осенний продукт – мёд. И даже свежая малина. С удовольствием покупает народ различные саженцы, цветы. Словом, товар на любой вкус», – подчеркнули в районке.

Кроме того, на ярмарке организовано музыкальное сопровождение от районного Дома культуры.