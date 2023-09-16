Порядка 356 видов грибов выявили учёные на экотропах Полистовского заповедника

18:24, 16 сентября 2023, ПАИ

На экологических тропах Полистовского заповедника произрастает 356 видов грибов. Предполагается, что эта цифра составляет только 70 % видового разнообразия грибов заповедной территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе природного заповедника.

Эксперты отметили, что за время изучения, на территории заповедника отмечено 306 видов агарикоидных грибов. К ним относится большинство грибов, которые употребляются в пищу. Ещё 50 видов встречено только в охранной зоне и на прилегающих территориях.

«Осень. На экологических тропах заповедника, а особенно на маршруте «Путь моховиков» появляются новые осенние достопримечательности, и это, конечно, грибы. Маршрут «Путь моховиков» и дорога к нему проходит по охранной зоне, это значит, что при большом желании некоторые грибы даже можно собрать. Но если вы не собираетесь немедленно готовить суп и жарить картошку, можно на грибы просто полюбоваться, это действительно интересно», – отметили в заповеднике.