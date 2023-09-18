В Псковской области обнаружили тайники с контрафактными сигаретами

16:07, 18 сентября 2023, ПАИ

За два дня псковские таможенники в магазинах, гаражах и складских помещениях обнаружили не маркированную в соответствии с российским законодательством табачную продукцию на 35 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В Опочке собственник магазина предлагал к реализации 23 104 пачки сигарет и 189 литров алкогольной продукции без средств идентификации.

В Пскове в одном из гаражей обнаружили 80 900 пачек сигарет без акцизных марок на сумму, превышающую 9,5 миллиона рублей. Кроме того, на территории одного из складов Пскова хранилось 7 300 пачек сигарет без акцизных марок РФ и 2 402 литра немаркированной алкогольной продукции.

«В одном из гаражных кооперативов Псковского района мы обнаружили 171 575 пачек немаркированных в соответствии с российским законодательством сигарет на сумму, превышающую 20 миллионов рублей. По количеству выявленных сигарет без средств идентификации это складское помещение лидирует среди подобных», – отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Всю табачную и алкогольную продукцию изъяли. Проводятся проверочные мероприятия.