Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Псковской области обнаружили тайники с контрафактными сигаретами

За два дня псковские таможенники в магазинах, гаражах и складских помещениях обнаружили не маркированную в соответствии с российским законодательством табачную продукцию на 35 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

В Опочке собственник магазина предлагал к реализации 23 104 пачки сигарет и 189 литров алкогольной продукции без средств идентификации.

В Пскове в одном из гаражей обнаружили 80 900 пачек сигарет без акцизных марок на сумму, превышающую 9,5 миллиона рублей. Кроме того, на территории одного из складов Пскова хранилось 7 300 пачек сигарет без акцизных марок РФ и 2 402 литра немаркированной алкогольной продукции.

«В одном из гаражных кооперативов Псковского района мы обнаружили 171 575 пачек немаркированных в соответствии с российским законодательством сигарет на сумму, превышающую 20 миллионов рублей.  По количеству выявленных сигарет без средств идентификации это складское помещение лидирует среди подобных», – отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Всю табачную и алкогольную продукцию изъяли. Проводятся проверочные мероприятия.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 сентября 2023

В Псковской области обнаружили тайники с контрафактными сигаретами
18 сентября 2023

Двое юношей сбежали из психиатрической больницы под Псковом
18 сентября 2023

Мотоциклист сбил 10-летнюю девочку в Великих Луках
18 сентября 2023

Анчоусы в консервах развернули на границе с Псковской областью
18 сентября 2023

Публикуем фотографии сгоревшего в Великих Луках автомобиля
18 сентября 2023

29 кг наркотиков изъяла полиция Псковской области из нарколаборатории москвича
18 сентября 2023

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток
18 сентября 2023

Заброшенное здание спасли от огня в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...