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Ещё одно серебро завоевала псковичка на первенстве России по гребле

Псковская спортсменка, воспитанница спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина во второй раз стала серебряным призёром первенства России по гребле на байдарках, которое проходит в Краснодаре с 17 по 23 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Фото: спортшкола «Ника»

Елизавета Кожевина взяла серебро в одиночной гонке на дистанции 1000 метров.

Позади она оставила спортсменок из Краснодарского и Приморского краёв, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тверской областей.

Впереди оказалась спортсменка из Новгородской области, которая взяла золото с большим отрывом в 10 секунд. «Сразу было понятно, что Елизавета Раевская будет первой», – отметила Елизавета Кожевина.

В финишном створе борьба получилась ожесточённой. Сразу три спортсменки претендовали на медали. В итоге все они пришли с одинаковым временем в 4 минуты 39 секунд. Всё лишили мгновения, которые оказались на стороне Елизаветы Кожевиной. «Не ожидала я второго места. Думала, что заеду третьей или четвёртой, а тут так всё хорошо сложилось», – подчеркнула псковичка.

«Со старта я шла четвёртой. От 500 метров начала добавлять, но за 200 метров до финиша так и была четвёртой. От 150 метров собрала все силы и пошла финишировать. Так и стала второй». – подытожила Елизавета Кожевина.

Впереди спортсменку ждёт старт на дистанции 5000 метров.

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