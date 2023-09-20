Ещё одно серебро завоевала псковичка на первенстве России по гребле

14:51, 20 сентября 2023, ПАИ

Псковская спортсменка, воспитанница спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина во второй раз стала серебряным призёром первенства России по гребле на байдарках, которое проходит в Краснодаре с 17 по 23 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Елизавета Кожевина взяла серебро в одиночной гонке на дистанции 1000 метров.

Позади она оставила спортсменок из Краснодарского и Приморского краёв, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тверской областей.

Впереди оказалась спортсменка из Новгородской области, которая взяла золото с большим отрывом в 10 секунд. «Сразу было понятно, что Елизавета Раевская будет первой», – отметила Елизавета Кожевина.

В финишном створе борьба получилась ожесточённой. Сразу три спортсменки претендовали на медали. В итоге все они пришли с одинаковым временем в 4 минуты 39 секунд. Всё лишили мгновения, которые оказались на стороне Елизаветы Кожевиной. «Не ожидала я второго места. Думала, что заеду третьей или четвёртой, а тут так всё хорошо сложилось», – подчеркнула псковичка.

«Со старта я шла четвёртой. От 500 метров начала добавлять, но за 200 метров до финиша так и была четвёртой. От 150 метров собрала все силы и пошла финишировать. Так и стала второй». – подытожила Елизавета Кожевина.

Впереди спортсменку ждёт старт на дистанции 5000 метров.

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