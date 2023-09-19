Псковичка, которая впервые села в экипаж, взяла серебро на первенстве России по гребле

16:52, 19 сентября 2023, ПАИ

Псковичка, воспитанница спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина стала серебряным призёром первенства России по гребле на байдарках, которое проходит с 17 по 23 сентября в Краснодаре. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Елизавета Кожевина взяла серебро в составе четвёрки на дистанции в 500 метров. В финальном заплыве её четвёрке противостояли спортсменки из Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и Волгоградской области.

«Я первый раз села в экипаж. В нём достаточно необычно сидеть, но мне больше нравится одиночка. Мы достаточно быстро подстроились. Сначала я сидела на втором номере, и четвёрка плохо скатывалась, но, когда я села на первый номер, лодка поехала», – отметила Елизавета Кожевина.

Спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту 54 секунды, уступив меньше двух секунд победителю из Краснодарского края и выиграв меньше секунды у бронзовых призёров из Ростовской области.

«От Ростова мы не чувствовали напряжения. Впереди только видели Краснодар и пытались догнать их. По гонке было ожидаемо, что мы заедем в призы. Я, конечно, хотела первое место, но и второму месту тоже рада», – подытожила псковичка.

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