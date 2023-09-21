«Экопром» отсудил более 200 тысяч рублей у псковской организации за долги по вывозу мусора

09:47, 21 сентября 2023, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области взыскал более 200 тысяч рублей с псковской организации в пользу «Экопрома» за долги перед регоператором. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Часть средств пойдёт на уплату госпошлины и пеней за просроченные платежи.

«Регоператор по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром» продолжает работу по сокращению задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по оплате за коммунальную услугу «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами», – отметили в «Экопроме».