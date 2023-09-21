Делегацию ветеранов из Витебской области принял в Собрании Александр Котов

13:14, 21 сентября 2023, ПАИ

С ветеранами из Белоруссии встретился спикер регионального парламента Александр Котов. Делегация из Витебской области приехала в Псков по приглашению областного Совета ветеранов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«У нас традиционно на протяжении уже очень долгих лет существуют дружеские связи с Витебской областью, и мы очень этим гордимся. В последнее время наши партнёрские отношения развиваются по самым разным направлениям, в том числе в рамках Союзного государства России и Белоруссии», – поприветствовал от лица депутатского корпуса гостей из братского государства Александр Котов. Председатель Собрания передал белорусским ветеранам привет от губернатора Михаила Ведерникова, напомнив о совместном участии руководителей региона в Днях Псковской области в Витебске этим летом.

«Жители Витебска были очень впечатлены культурной программой, которую представила Псковская область», – поблагодарил псковичей председатель Витебской областной общественной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Сергей Ольсевич. Также ветеран поделился впечатлениями от посещения мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера в Гдовском районе: «Мы вчера были поражены увиденным – с душой сделано. И это бесконечное до горизонта озеро, глядя на которое ощущаешь всю силу и мощь России».

Руководитель Совета ветеранов Псковской области Николай Груздов рассказал, что ветераны двух стран встречаются ежегодно, участвуют в совместных мероприятиях, и перенимают друг у друга опыт по работе с молодёжью и поддержке людей старшего поколения. «Наша дружба уже переросла в настоящее братство», – отметил Николай Груздов.

В ходе встречи на площадке Собрания руководители ветеранских организаций Псковской и Витебской областей подписали ежегодный договор о дружбе и сотрудничестве, подтвердив на бумаге многолетние дружеские отношения.

«Наши ветеранские организации поддерживают очень тесные связи, и мы этим дорожим особенно, – обратился к ветеранам двух стран Александр Котов. – Мы помним, как дружно мы жили в составе Советского Союза, и понимаем, как важно сейчас нашим братским государствам поддерживать дружеские отношения. Ветераны подают пример молодёжи и всем тем, кто сегодня выступает за мир, дружбу и развитие Республики Беларусь и Российской Федерации».

Встреча завершилась обменом сувенирами и общим фотографированием.