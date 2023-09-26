Модельные библиотеки откроют в каждом муниципалитете Псковской области к 2030 году

11:19, 26 сентября 2023, ПАИ

Модельные библиотеки откроют в каждом муниципалитете Псковской области к 2030 году в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального комитета по культуре Ольгу Тимофееву.

По её словам, такие учреждения обустроят на базе действующих культурных учреждений после проведения в них капитального ремонта.

«Мы рассчитываем, что к 2030 году в каждом муниципалитете появится как минимум по одной модельной библиотеке, а потом уже будем отрабатывать и открывать такие библиотеки в других сельских населённых пунктах», – сказала председатель профильного комитета.

Напомним, что в Псковской области располагается 12 модельных библиотек. В этом году на территории Пскова откроется 13-я.