13-я модельная библиотека появится в Псковской области

17:15, 25 мая 2023, ПАИ

12 модельных библиотек располагается в Псковской области. В этом году на территории Пскова должна открыться 13-я. Об этом рассказала заместитель генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Екатерина Ануфриева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Если попробовать простыми словами объяснить, несложными терминами, это, наверное, идеальная модель современной библиотеки. То, как её хотел бы видеть читатель прежде всего. Модельные библиотеки - это действительно очень большая разница по сравнению с тем, какие они были», – объяснила Екатерина Ануфриева и сказала, что такой статус получают не только городские библиотеки, но и сельские, и районные.

Она подчеркнула, что для перевоплощения из обычной библиотеки в модельную делают капитальный ремонт.

«Меняется внешний облик, меняется внутреннее пространство, оно становится более мобильным с использованием современных мобильных столов, стеллажей, возможно даже расширить казалось бы ограниченные площади. Меняется фонд, он обновляется, и в течение трёх лет после того, как библиотека стала модельной, федеральные и региональные средства отправляются на пополнения фонда. То есть это гарантированная статья к фонду библиотеки», – отметила она и добавила, что и отношение сотрудников к работе меняется. Появляются новые идеи, проекты.

В библиотеке различное техническое оснащение: компьютерный парк, очки виртуальной реальности, звукозаписывающие студии, сенсорные столы для детей, 3D-очки.

На территории Пскова две молельные библиотеки - это «БиблиоЛюб» и «Радуга», а остальные - в десяти районах области: Дедовичском, Порховском, Дновском, Великолукском и других.

Также Екатерина Ануфриева рассказала, что при входе в Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова читателей приветствует робот. Помимо приветствия, он может рассказать о библиотеке, её информационных ресурсах. Также он очень популярен при проведении интерактивов с детьми. На таких мероприятиях робот Серёжа выступает в качестве соведущего.