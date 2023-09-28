Михаил Ведерников продолжит концентрироваться на нуждах жителей региона – Наталья Горбачёва

09:07, 28 сентября 2023, ПАИ

На поддержке жителей необходимо продолжить сконцентрироваться губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в ближайшие годы, заявила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева накануне церемонии вступления Михаила Ведерникова в должность главы региона.

«Речь и о бюджетниках. Но с другой стороны, нельзя забывать и про поддержку бизнеса, ведь деньги должны откуда-то появляться», – отметила Наталья Горбачёва в беседе с корреспондентом ПАИ.

Михаил Ведерников и вся Псковская область столкнулась с общероссийскими вызовами, напомнила она. «Губернатор живет вместе не только со Псковом, но и со всей страной. Он давно уже показал, что является человеком государственного масштаба. Ему нужна мощная поддержка, что и показали жители региона на прошедших выборах», – заключила Наталья Горбачёва.

Церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области состоится сегодня, в 12:00. На выборах главы региона 10 сентября Михаил Ведерников набрал более 86% голосов избирателей.