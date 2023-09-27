Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области

12:10, 27 сентября 2023, ПАИ

Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области. Торжественное мероприятие проходит сегодня, 27 сентября, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, передаёт корреспондент ПАИ.

Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России и символов губернаторской государственной власти.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов огласил официальные результаты прошедших выборов губернатора региона, напомнив, что в результате выборов Михаил Ведерников набрал более 86 % голосов избирателей, принявших в них участие.

После этого Михаил Ведерников принёс присягу.

На торжественной церемонии присутствуют полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители субъектов Российской Федерации, председатели областного и арбитражного судов Псковской области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители и представители государственных органов Псковской области, командиры соединений и воинских частей Псковского территориального гарнизона, депутаты Псковского областного Собрания, депутаты Псковской гордумы, руководители органов местного самоуправления, политических партий, общественных объединений, учреждений, религиозных организаций, журналисты, представители научной и творческой общественности Псковской области, деловых кругов и иностранные гости.