Вера Кондратьева: Благодаря сильному руководителю у муниципалитетов в Псковской области большие возможности

13:40, 27 сентября 2023, ПАИ

Благодаря тому, что в Псковской области есть сильный руководитель, который борется за каждый район, у муниципалитетов будут большие возможности. Об этом заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«У нашего региона, благодаря руководителю Михаилу Юрьевичу [Ведерникову, губернатору Псковской области. – ПАИ] есть стратегия развития, есть финансовые возможности. Возможности, которые мы имеем благодаря весомой федеральной поддержке, есть потенциал аграрного и промышленного комплекса. У нас развивается экономика, а самое главное, я считаю, что наши муниципалитеты будут всегда иметь поддержку», – сказала Вера Кондратьева.

Каждый район в Псковской области имеет свою специфику, отметила Вера Кондратьева. «Каждый муниципалитет по-своему развивается, имеет свои темпы. Но и ещё хочу заострить внимание на том, что Михаил Ведерников обязательно акцентирует внимание на том, что мы должны работать одной единой командой», – подчеркнула глава муниципалитета.

Вера Кондратьева отметила, что только с помощью работы сплочённой команды «можно осуществить всё». «На нас, то есть тех, кто является самым передовым фронтом, разговаривает с населением, лежит большая ответственность. На своих местах мы проводим и доводим до нашего населения то, что необходимо и задумано у правительства Псковской области. Наверное, это самое основное. Мы – фундамент, проводники.Чем ответственнее мы будем относиться к выполнению этих задач, тем крепче будет и работа всей нашей единой команды в области», – заключила глава Пыталовского района.

Сегодня Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области.