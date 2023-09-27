Михаил Ведерников: Псковская область готова двигаться к новым целям и победам

13:03, 27 сентября 2023, ПАИ

Псковская область успешно и эффективно справлялась со всеми вызовами и готова двигаться к новым целям и победам, заявил губернатор Михаил Ведерников на церемонии вступления в должность главы региона, которая прошла сегодня, 27 сентября, передает корреспондент ПАИ.

«Хочу сказать искренние слова благодарности жителям Псковской области за оказанное доверие. Спасибо всем, кто выразил доверие нашему курсу развития, оценил результаты нашей работы и увидел перспективы в планах, которые мы наметили на ближайшие годы. Выражаю глубокую признательность нашему президенту, правительству Российской Федерации, вам, Александр Владимирович [Гуцан, полпред президента в СЗФО], нашим представителям в Совете Федерации, в Государственной Думе, многочисленным друзьям региона в федеральных министерствах и ведомствах. Сделаю всё, чтобы оправдать это доверие.

В Псковской области на всех уровнях, от муниципального до регионального, сформирована профессиональная, эффективная и проверенная временем команда. Эта команда преодолела немало испытаний и после каждого становилась еще сплоченнее и сильнее. Мы многое сделали для совершенствования государственного и муниципального управления. Результат вы хорошо знаете: в прошлом году Псковская область вошла в тройку лучших на Северо-Западе и заняла 16-е место в стране по уровню реализации нацпроектов.

Особое внимание уделяем привлечению дополнительных средств по линии различных грантовых конкурсов. Для этого на всей территории Псковской области создали условия для успешной работы общественников, волонтеров, добровольцев и социальных предпринимателей. В результате огромное количество людей напрямую подключились к работе по развитию региона. Одни только ТОСы объединили 130 тысяч человек, которые реализуют проекты на благо своих дворов, улиц, деревень, поселков и городов.

Отвечая на вызов пандемии, мы отточили работу в режиме оперативных штабов со всеми государственными ведомствами, предпринимателями, волонтерами. Мы вместе отвечаем на вызовы информационной войны, санкций, специальной военной операции, работаем над укреплением безопасности нашего региона. В нашей общей работе участвуют тысячи людей, слыша, доверяя друг другу, мы успешно справляемся со всеми трудностями, добиваясь результатов в развитии нашей области.

Благодаря этому Псковская область сегодня – привлекательный регион, жители которого по праву гордятся своим домом и готовы его защищать.

Но что самое важное и что я лично вижу как ключевой стратегический результат: в Псковскую область поверили, в том числе и внутри региона. Мы доказали, что регион способен эффективно решать даже самые сложные задачи, что можем сплотиться и для общего дела и перед лицом угроз. Есть понятные планы на будущее и конкретные достижимые цели… Мы готовы двигаться к новым целям, к новым победам!

Сделано много, но, как справедливо отметил владыка, предстоит сделать еще больше. И как говорится на нашем гербе: потягнем за Отечество! Работаем!» – сказал, выступая на церемонии вступления в должность губернатор Псковской области Михаил Ведерников.