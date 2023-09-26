«Единая Россия» в феврале организует спортивный марафон «Сила России»

18:55, 26 сентября 2023, ПАИ

С июня по август «Единая Россия» провела свыше шести тысяч открытых тренировок с известными спортсменами. Итоги летнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» подвели на ВКС с регионами. Спортивные мероприятия состоялись на 3,5 тысячах площадок при участии более тысячи НКО, сообщает сайт ER.ru.

«Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше восьми тысяч участников и 600 тренировок. Делали всё это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовалось популярностью. В финальном мероприятии ко Дню физкультурника приняли участие более девяти тысяч человек», – рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По её словам, абсолютными лидерами по количеству площадок и масштабу тренировок стали Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург. Также лидируют Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский край, республики Башкортостан, Коми, Татарстан и Чечня.

«Тренировки были доступными для всех. Участники смогли пообщаться с именитыми атлетами, получить автографы и наставления. Занятия провели двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие. Каждый из них дал возможность прикоснуться к «Силе России» в её маститых и титулованных проявлениях», – отметил многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин.

Мероприятия прошли и в новых регионах. По их итогам 40 детей из Шахтёрска выехали на тренировки в Московскую область.

Как сообщил депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков, работа с детьми продолжится, и в Шахтёрске состоятся мастер-классы по биатлону, хоккею.

«Мы получили множество просьб не закрывать сайт «Силы России», использовать его для проведения аналогичных тренировок. А в феврале организуем зимний спортивный марафон «Сила России». Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды», – сообщила Ольга Занко.

Всего в летнем этапе марафона приняли участие более 110 тысяч человек по всей стране. Участвовала и Псковская область. «В Псковской области большой открытой тренировкой по боксу завершился Всероссийский марафон «Сила России», организованный по инициативе сторонников «Единой России» в мае этого года. За три летних месяца участие в мероприятиях приняло несколько тысяч человек всех возрастов во всех районах Псковщины», – отметил председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

«Были проведены открытые уроки, мастер-классы от известных спортсменов и тренеров. В течение июня-июля на площадках Псковской области проводились утренние зарядки, спортивные комплексы выделяли время для бесплатных занятий на своей территории, а спортивные федерации организовали несколько открытых турниров для всех желающих. Только в Пскове спортивные состязания и мастер-классы были проведены по 15 видам спорта, по итогам которых родители могли записать своих детей в понравившиеся секции», – подчеркнул Игорь Дитрих.

В рамках марафона также состоялись турниры по бочче, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, день открытых дверей в региональном ДОСААф, соревнования по волейболу, настольному теннису, мини-футболу, шахматам, добавил депутат.