Церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области начнется в 12 часов

10:49, 27 сентября 2023, ПАИ

Торжественная церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области начнется сегодня, 27 сентября, в 12:00 мск. Показ церемонии телеканал «Первый Псковский» будет вести в прямом эфире.

Онлайн-трансляция церемонии будет также доступна в группе «Псковская область» в соцсети «ВКонтакте», на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.

На выборах 10 сентября 2023 года Михаил Ведерников получил более 86% голосов избирателей, далеко опередив своих оппонентов по избирательной кампании.

О вызовах и достижениях первого губернаторского срока Михаила Ведерникова и задачах предстоящих пяти лет читайте в статье «Пять с плюсом».