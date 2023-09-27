Пять с плюсом. Стартует отсчет нового губернаторского срока Михаила Ведерникова

10:11, 27 сентября 2023, ПАИ

Сегодня состоится инаугурация Михаила Ведерникова, 10 сентября переизбранного на пост губернатора Псковской области. В преддверии этого события вспомним, какие главные задачи стояли тогда перед главой региона, и поразмышляем, на какие вызовы губернатору предстоит отвечать в течение ближайшей пятилетки.

Программа пятилетки

К моменту своей первой инаугурации, которая состоялась 17 сентября 2018 года, Михаил Ведерников уже практически год руководил Псковской областью в статусе временно исполняющего обязанности главы региона, назначенного президентом РФ. И за это время успел, что называется, «войти в курс дел»: достаточно хорошо изучить специфику субъекта, познакомиться с местными элитами, сформулировать первоочередные шаги и планы.

Собственно говоря, в своей речи на торжественной церемонии вступления в должность, уже дав присягу на Конституции РФ и Уставе Псковской области, Михаил Ведерников как раз и сформулировал главные задачи, стоящие перед ним и его командой на ближайшие пять лет. Его выступление на инаугурации можно было расценивать как «программу пятилетки» в концентрированной форме.

В качестве главных направлений приложения усилий на своем посту губернатор тогда наметил снижение госдолга, повышение собственной доходной базы региона, реформирование сферы ЖКХ, привлечение медицинских кадров, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи для жителей Псковской области, ремонт и строительство социальных объектов, повышение качества дорожной сети, сохранение и реконструкцию объектов культурного наследия, благоустройство городских территорий.

«Главным итогом всей нашей работы должно стать решение задачи, которую поставил президент Российской Федерации, – увеличение продолжительности и повышение качества жизни в Псковской области», – резюмировал глава региона. При этом он подчеркнул, что региону нужно консолидировать все силы и ресурсы: «Нам важен голос каждого – не только на выборах, но и в ежедневной работе. Нам нужны критика, замечания, предложения, идеи».

«Уверен, что честная, динамичная и осмысленная совместная работа позволит нам добиться новых результатов. Работаем!» – обратился тогда Михаил Ведерников к восьми сотням гостей своей инаугурации: псковским политикам, чиновникам, общественникам.

Большой рывок

Последующие пять лет показали, что область вполне способна на то, чтобы совершить настоящий «псковский рывок» по ключевым направлениям развития. Разумеется, при условии, что все конструктивные силы региона работают сообща под руководством губернатора. Позитивные итоги можно назвать по всем направлениям, выделенным Михаилом Ведерниковым в качестве приоритетов развития в сентябре 2018 года.

Так, значительные усилия главой региона были направлены на увеличение областного бюджета и рост в нем собственных доходов. В результате, если в 2017 году плановый показатель доходов консолидированного бюджета Псковской области составлял 28,5 миллиарда рублей, а уровень госдолга – 102% к доходам, то в 2022 году доходы бюджета превысили 61 миллиард, а долг региона снизился до 70,6%.

Кроме того, Михаил Ведерников поставил задачу по форсированному привлечению в Псковскую область инвестиций. Пожалуй, самым масштабным проектом в этой сфере стал завод «Титан-Полимер», построенный на площадке особой экономической зоны «Моглино». Помимо него, продукцию на территории ОЭЗ производят компании «Нор-Маали» (лакокрасочные материалы), «Синтез Технолоджи» (синтетические алмазы), «Елме Мессер Рус» (промышленные газы). Фактический объем инвестиций по проектам резидентов «Моглино» превысил 15 миллиардов рублей.

Еще одно важное направление работы, на котором сосредоточился псковский губернатор, – это транспортная доступность региона. Благодаря усилиям Михаила Ведерникова в Псковской области запустили «Ласточки» в Санкт-Петербург и возобновили авиасообщение. Число направлений из Пскова растет, и в этом году планируется, что международный аэропорт имени княгини Ольги примет больше 150 тысяч пассажиров. Число туристов, посещающих Псковскую область, также растет. В 2022 году достигло планки в 450 тысяч, а количество посетивших музеи региона экскурсантов – в 2 миллиона.

С 2018 года началось активное сотрудничество региона с Фондом развития ЖКХ. В рамках этого сотрудничества удалось реализовать проекты модернизации систем теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Великих Луках, Гдове, Острове и Пушкинских Горах, началась масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры военного городка «Остров-3». Вопрос ближайшей перспективы – строительство экотехнопарка, который кардинально поменяет в Псковской области ситуацию в сфере утилизации отходов.

Отдельно стоит отметить усилия региональных властей, предпринятые в сфере здравоохранения. За последние пять лет в Псковской области была запущена санавиация, открыт перинатальный центр, построены три корпуса инфекционной больницы, 111 ФАПов, учебно-лабораторный корпус ПсковГУ, приобретены сотни карет скорой помощи и медицинское оборудование почти на 3 миллиарда рублей. Можно без преувеличения сказать, что здравоохранение Псковской области за пять лет получило колоссальный импульс к развитию.

Вызовы и угрозы

Важно отметить, что эти и многие другие достижения Псковской области стали возможны даже несмотря на крайне неблагоприятные условия, в которых пришлось работать региональным властям.

Сперва по региону ударила пандемия. С одной стороны, она потребовала значительнейших дополнительных бюджетных расходов на медицину, помощь бизнесу, меры социальной поддержки наиболее незащищенных категорий населения. С другой – не могла не сказаться на налоговой базе, являющейся источником собственных доходов области. Но, несмотря ни на что, Михаилу Ведерникову удалось не только выстроить эффективную работу регионального здравоохранения, но и стабилизировать экономику.

Вслед за коронакризисом последовал еще один вызов – связанный с началом специальной военной операции и последовавшими за ним западными санкциями. Разрыв логистических цепочек и традиционных экономических связей ударил по псковскому бизнесу. А мобилизация потребовала от властей выстраивания новых структур, направленных на помощь военнослужащим и их семьям. Наконец, новой реальностью для Псковской области стала террористическая угроза, информационные войны, кризисы на границе со странами ЕС.

И опять-таки региональные власти эффективно и технично работают в этих непростых условиях: достаточно вспомнить атаку на псковский аэропорт и реакцию на нее губернатора, слаженную работу центров добровольчества и поддержки мобилизованных, шефскую помощь, которую Псковщина оказывает новым регионам.

При этом важно отметить, что во внутриполитической сфере все эти испытания фактически не сказались. На протяжении всего времени пребывания Михаила Ведерникова на посту псковского губернатора шла методичная работа по консолидации региона, налаживанию каналов обратной связи с псковичами, развитию институтов гражданского общества, выстраиванию диалога со всеми конструктивными политическими силами.

Результатом этой большой работы стала беспрецедентная, несмотря на все объективные проблемы и сложности, политическая стабильность в регионе. Отразившаяся в том числе в результатах Михаила Ведерникова на губернаторских выборах. За него проголосовали 86,3% участников плебисцита, и это самый высокий показатель в новейшей истории Псковской области.

Новые горизонты

Новый губернаторский срок Михаила Ведерникова, официальный отсчет которого начинается с сегодняшнего дня, вряд ли будет простым.

Что касается вопросов безопасности, то в своем первом после победы на выборах интервью губернатор уже рассказал, что, во-первых, намерен продолжить выстраивать в регионе систему защиты: и с помощью отрядов содействия обороне и безопасности «Дружина», и путем донесения информации о потенциальных угрозах и методах противодействия им до максимально широкого круга жителей региона.

Если же говорить об экономическом развитии региона, то Михаил Ведерников, во-первых, по-прежнему рассчитывает на рост роли в нем особой экономической зоны «Моглино». По его расчетам, к 2030 году резидентами ОЭЗ будут порядка трех десятков компаний, а объем осуществленных инвестиций превысит 30 миллиардов рублей. В новых геополитических реалиях состав резидентов «Моглино» очевидно претерпит изменения. И глава региона уже высказал мнение, что особая экономическая зона может стать основной площадкой для намеренных начать работу в Псковской области китайских компаний.

Во-вторых, еще одна точка роста региона – аграрный сектор, чрезвычайно активно развивающийся на протяжении последних пяти лет. Достаточно сказать, что за это время в рамках инвестиционных сельхозпроектов в Псковской области было привлечено более 50 миллиардов рублей, а объем производимой и реализуемой продукции увеличился на 46%, до 17 миллиардов. Импортозамещение и политика продовольственной безопасности делают данную отрасль еще более востребованной.

Наконец, глава региона продолжит работу над повышением уровня и качества жизни населения Псковской области: от роста средних зарплат в различных сферах занятости до борьбы с безработицей и создания социальной инфраструктуры.

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Не будет преувеличением сказать, что на посту губернатора Псковской области «год идет за два». И это утверждение как нельзя лучше подходит к первому губернаторскому сроку Михаила Ведерникова, на который выпали такие испытания, как пандемия и СВО. Можно предположить, что «вторая пятилетка» с точки зрения ситуации в экономической и социальной сферах будет как минимум не проще. Но также не вызывает сомнений тот факт, что глава региона и его команда готовы к новым вызовам.

Работаем!



Максим Андреев, «Псковская правда»

